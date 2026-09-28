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Число случаев Эболы в Конго превысило 8 тысяч

Редакция 1news15:30 - Сегодня
Число случаев Эболы в Конго превысило 8 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго впервые превысило 8 тысяч с начала продолжающейся вспышки заболевания.

Согласно последним данным Национального института общественного здравоохранения страны, зарегистрировано 8067 случаев заражения. Число умерших достигло 3901 человека.

Нынешняя вспышка вызвана вирусом Эбола вида Бундибугио. По числу заболевших и погибших она уже превзошла эпидемию 2018–2020 годов и стала крупнейшей и наиболее смертоносной вспышкой Эболы в истории Демократической Республики Конго.

При этом по масштабам нынешняя вспышка уступает эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне было зарегистрировано более 28 600 случаев заражения, свыше 11 тысяч человек умерли.

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