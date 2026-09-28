В Армении против судьи, освободившего брата и племянника Гарегина II, инициировали производство

Глава Минюста Армении Србуи Галян инициировала административное производство в отношении Геворка Манукяна — судьи по делу брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II.

Манукян предстанет перед высшим судебным советом (ВСС) 12 октября, сообщает «Пастинфо».

Отметим, что брат католикоса Геворк Нерсисян и племянник Амбарцум Нерсисян были освобождены из-под домашнего ареста 7 мая этого года. Судья Геворк Манукян принял тогда решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на административный надзор.

Геворк Нерсисян и его сын Амбарцум Нерсисян были арестованы 3 ноября 2025 года. По данным следствия, 1 ноября в селе Воскеат, входящем в укрупненную общину Вагаршапата, они вступили в конфликт с представителем партии «Республика», который распространял агитационные материалы, и оскорбили его. 17 ноября дело было передано в суд.

Арест родственников главы ААЦ произошел на фоне обострившегося противостояния между властями и Церковью.