Катастрофический старт: Женская сборная Азербайджана U17 пропустила 16 голов от Ирландии

Женская сборная Азербайджана U17 потерпела разгромное поражение от команды Ирландии в стартовом матче первого раунда квалификации чемпионата Европы 2027 года.

Встреча, прошедшая на стадионе «Egnatia» в албанском городе Ррогожина, завершилась со счётом 16:0 в пользу ирландских футболисток.

Для азербайджанской команды это был первый матч в рамках квалификационного турнира. Впереди у сборной ещё два поединка: 1 октября девушки сыграют против сверстниц из Косово, а 4 октября встретятся с хозяйками турнира — сборной Албании.