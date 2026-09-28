«Оказались мы там не случайно»: Автор песни «Dəli» Fidan Aliva рассказала, как трек попал в голливудский боевик - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанским продюсером и сонграйтером Fidan Aliva, песня авторства которой прозвучала в голливудском боевике «Операция «Возмездие».

Песня «Dəli» в исполнении популярной азербайджанской певицы Диляры Кязымовой прозвучала в американском боевике «Операция «Возмездие» (The Fix) с Лиамом Нисоном и Закари Ливаем в главных ролях. Особенно примечательно, что композиция звучит в сцене, действие которой происходит в Баку: в эпизоде упоминается азербайджанская столица, а один из героев говорит: «Добро пожаловать в Баку».

Автором слов и музыки «Dəli» является Fidan Aliva - сонграйтер и продюсер. Как выяснилось, появление композиции в голливудской картине не было случайностью: переговоры о её использовании начались ещё во время съёмок фильма, а все детали сделки были согласованы задолго до премьеры.

В интервью 1news.az Fidan Aliva рассказала, как «Dəli» попала в голливудский фильм, почему именно эту композицию выбрали для сцены с Баку, какие условия были оговорены при заключении сделки и почему для неё этот проект стал подтверждением того, что её музыка выходит на международный уровень.

- Как вы узнали, что песня «Dəli» будет использована в фильме «Операция «Возмездие»?

- Мы обо всём знали заранее, ещё полтора года назад, но, согласно договору, не имели права делиться нигде и ни с кем данной информацией. Поэтому, мы ждали официального выхода фильма. Оказались мы там не случайно, как это, к сожалению, всем кажется.

В отличии от Азербайджана, на мировой арене никто не имеет права использовать твой продукт, заранее не выкупив права на его использование у владельца. Переговоры начались ещё в середине съёмок в начале 2025 года. Я уже была до этого подписана с британским агентством по плейсменту и лицензированию. Мои английские треки уже были на лицензии у них и использовались в популярном Harrods и были в каталогах ресторанов и брендовых магазинов. За всё это я получала дивиденды за каждый раз, когда крутили мои песни. На тот момент меня уже знали в компании и были знакомы с моим творчеством благодаря тому, что в 2020 году я стала финалистом топового во всём мире Американского конкурса сонграйтеров и продюсеров International Songwriting Competition в жюри которого находятся мировые артисты как Дуа Липа, Coldplay, Эд Ширан и многие другие. Горжусь, что тут тоже оказалась единственной за всё время из Азербайджана, кто смог пройти в финал.

После этого на меня вышли Британские издательства, радио, эфиры, где я неоднократно выходила в прямой эфир со своими английскими треками (альбом «Molecule90»), давала интервью, но мало об этом говорила, к сожалению. Однако, достаточно вбить моё сценическое имя в поисковик, и вся информация об этом выйдет. Именно с английских песен я начала впервые свой путь как композитор и продюсер.

- Вы знали заранее, что песня прозвучит именно в сцене, связанной с Баку?

- Да. Как я уже упомянула выше, всё было заранее обговорено, утверждено документально. Договор был заключен со мной напрямую как с официальным владельцем авторских прав и единственным автором и продюсером «Dəli». Полное право на использование передано мной Диляре Кязимовой. Мы ещё задолго до этого официально заверяли на территории Азербайджана с Дилярой, что я обязуюсь не перепродавать исключительное право на исполнение кому-либо ещё кроме неё.

Всё было на очень профессиональном уровне. С нами заранее поделились плотом и синопсисом, и сценой, где именно будет использоваться наш трек на утверждение потому, что всё было очень детально обговорено вплоть до подписанного запрета с моей стороны на использование данного трека в случае, если фильм будет нести политический характер и будет хоть как-то против наших национальных принципов, законов и даже в малой степени направлен на разжигание каких-либо межнациональных конфликтов. Для нас было важно понимать о чём фильм и при каких условиях и обстоятельствах будут показывать и представлять Азербайджан мировой аудитории. Мы всё заранее и аккуратно предусмотрели документально вместе с Дилярой. Это было очень долго и очень утомительно. Мы должны были так же присутствовать на закрытом показе, но по личным обстоятельствам ни я, ни Диляра не смогли вовремя решить вопрос с перелётом.

- Какая была ваша первая реакция, когда вы увидели эту сцену с «Dəli»?

- «Я всё делаю правильно» - первое о чём я подумала. Также, было чувство гордости за то, что именно я и именно Диляра и именно песня, которая всем казалась «странной» и не совсем вписывающийся в формат нашего шоу бизнеса. Честно говоря, и слава Богу, что я вписываюсь в более масштабные и мировые форматы и проекты как продюсер и сонграйтер.

- Что вы подумали, когда услышали в фильме упоминание Баку и фразу «Добро пожаловать в Баку»?

- Было очень радостно на душе, осознавая, что ты являешься частью такого большого события. Безумно вдохновляет тот факт, что сцена с Баку открывается именно под нашу песню.

- Как вообще происходил выбор песни для фильма? С вами связывались создатели картины или представители команды?

- Со мной связался директор того самого британского агентства, и режиссёр фильма так как они запрашивали перевод слов и всю дополнительную информацию включая всю документацию на права песни. Каталог всех моих песен уже был у них так как я не первый раз сотрудничала с ними по плейсменту. Также, обсуждалась сумма, сделки, которую мы разделили с Дилярой поровну. Несмотря ни на что, помимо всех законодательств и кипой документов, мы поделили всю сумму поровну так как мои личные отношения с Дилярой для меня стоят превыше всего и между нами априори нет никаких процентных соотношений. У нас всегда 50/50. И да, нам конечно же заплатили. Больше всего наших соотечественников беспокоил именно этот вопрос.

- Почему, как вам объяснили, для этой сцены выбрали именно «Dəli»?

- Она идеально подходила по мнению всей команды агентства и режиссера под эту сцену. Они считали, что в песне идеально сочетается всё - слова, музыка, настроение и подача исполнителя - Диляры. Также, было особо подмечено звучание за что отдельное спасибо Олегу Наумову, с которым мы сотрудничали на протяжении долгих лет. Единственный, кто всегда меня поддерживал и верил в меня с начала моего пути как в продюсера.

- Когда вы писали «Dəli», какой была основная идея песни и что вам хотелось через неё передать?

- Эта песня про Диляру и написана она была исключительно под неё. Я всегда пишу под артиста индивидуально, так как считаю, что трек успешным становится только тогда, когда он ему подходит, отображает его сущность ну или как минимум должна повествовать о личной истории артиста.

Это самая моя быстрая песня, которую я писала. Слова, музыка, аранжировка заняли всего лишь 15 минут. Сработало то самое золотое правило «15 минут», где говорится, что если вся задумка песни была полностью написана за короткое время и на одном дыхании, то вероятность успеха очень высока. Эта песня отображает то, какой является Диляра для меня на самом деле по характеру - то, как я её вижу.

-Есть ли в «Dəli» что-то, что, на ваш взгляд, особенно хорошо подходит для кино - настроение, текст или мелодия?

- Уникальное настроение, вайб. Ещё за долго до фильма она уже набрала свои обороты и стала самой популярной в репертуаре Диляры. Опять-таки, как я уже и говорила, я считаю, что очень важно писать под артиста - под его характер, настроение и энергию, которую он излучает. Именно тогда аудитория её воспримет на ура. Слушатель чувствует абсолютно всё. Песня это в первую очередь энергия.

- Изменилось ли ваше восприятие песни после того, как вы увидели её в фильме?

- Как считала её уникальной и достойной, так и сейчас считаю. То, что она оказалась в таком масштабном фильме полностью подтверждает это. Никто в неё не верил, даже Диляра. Вначале она сомневалась в песне и не была уверенна стоит ли ей её петь. Пришлось убеждать.

-Хотели бы вы, чтобы ваши другие песни тоже использовались в кино или сериалах?

- Да. Мне интересен только международный уровень будь это артист мирового масштаба или киноиндустрия. Я подписала ещё один контракт. В конце 2027 года поделюсь ещё одной важной для меня информацией. На данном этапе могу только сказать, что это уже не фильм. Я рада, что мой многолетний упорный труд по максимуму даёт свои плоды. И это только начало.

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