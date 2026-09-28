Жена Мустафы Сандала оказалась в списке лиц по делу об отмывании миллиардных активов

Жена известного турецкого певца Мустафа Сандал Мелис Сандал оказалась среди 42 физических лиц, в отношении которых прокуратура Стамбула запросила применение мер по сохранению активов в рамках расследования операций на рынке капитала.

Согласно материалам, опубликованным турецкими СМИ со ссылкой на прокуратуру Стамбула, расследование касается подозрений в отмывании активов, полученных преступным путем, нарушении закона о рынке капитала и манипуляциях на фондовом рынке. В рамках дела меры были запрошены в отношении 42 физических лиц, 46 юридических лиц и 18 инвестиционных фондов - всего 106 субъектов.

В материалах прокуратуры утверждается, что по некоторым акциям наблюдался рост стоимости почти в 100 раз. Следствие изучает версии о том, что определенные акции приобретались через фонды, что могло искусственно повышать их стоимость, а затем увеличивать стоимость самих фондов.

В список физических лиц вошла и Мелис Сандал, жена Мустафы Сандала. Также в нем оказался ее отец Джихан Сютшюруп. В отношении лиц из списка прокуратура запросила ограничения на операции с активами, включая определенные переводы, продажи, передачи имущества и другие операции, способные уменьшить стоимость активов.

При этом турецкие СМИ распространили утверждение о том, что Мелис Сандал якобы вывела из фондов 11 млрд 126 млн 528 тыс. 163 турецкие лиры (около 386 млн манатов). Однако адвокат Мелис Сандал категорически отверг эту информацию.

В заявлении, опубликованном Habertürk, адвокат заявил, что информация о выводе М.Сандал 11 млрд лир не соответствует действительности, а указанная сумма не подтверждается официальным документом или проверенными данными. По словам защиты, Мелис Сандал сама является инвестором и считает себя пострадавшей стороной. Адвокат также заявил, что Мелис Сандал и ее отец узнали о проблемах с фондами лишь после того, как информация о расследовании появилась в публичном пространстве. Защита указывает, что часть вложений семьи по-прежнему находится в соответствующих фондах.

На фоне разгоревшегося скандала свое первое заявление сделал и Мустафа Сандал, который заявил, что никогда не покупал и не продавал инвестиционные фонды и не участвовал в какой-либо организации, связанной с подобными операциями.

«Моя совесть чиста», - заявил М.Сандал, подчеркнув, что уже 32 года его единственным источником дохода является музыка. По словам артиста, его супруга и ее адвокат уже сделали необходимые разъяснения по ситуации.

При этом само расследование продолжается. 28 сентября Anadolu Ajansı сообщило о новых задержаниях в рамках расследований операций на рынке капитала - семь человек были задержаны по делу, связанному с двумя компаниями; среди задержанных имена Мустафы или Мелис Сандал не фигурируют.