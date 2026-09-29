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Рубио: Европа столкнулась с серьезными вызовами

Редакция 1news08:52 - Сегодня
Рубио: Европа столкнулась с серьезными вызовами

Администрация Соединенных Штатов уверена в том, что европейские страны стоят перед серьезными вызовами.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Его попросили подтвердить, что страны Западной Европы ослабли, что они не проявляют приверженности ни собственной безопасности, когда речь идет об отдельных государствах, ни НАТО, а также допускают массовую миграцию без ассимиляции. «Я хочу сказать, что, на мой взгляд, перед Европой стоят серьезные вызовы. Я выступил с речью на эту тему в начале года в Мюнхене на конференции по безопасности. Знаете, очень многое из того, что есть в нашей стране, является наследием Европы. Это наши традиции, наша культура, даже наша демократия и многое из того, что лежит в ее основе, пришло оттуда», — подчеркнул госсекретарь.

Рубио напомнил о миграционном кризисе в Сеуте, произошедшем в конце июля. «Дело в том, что будь то в Европе, в Западном полушарии, в Соединенных Штатах или где-либо еще, ни одна страна, ни одна ответственная страна в мире, управляемая ответственными людьми, не может позволить, чтобы ее границы просто оставались открытыми и чтобы в страну хлынул поток всех желающих. Нельзя наводнять страны мигрантами», — подчеркнул он.

Рубио отметил, что в западном мире в целом и «в Соединенных Штатах при предыдущей администрации» наблюдался «неконтролируемый поток приезжих». «Я всегда приводил такую аналогию: я не против дождя, я против наводнений. Именно это я бы сказал про [обычную] миграцию и массовую миграцию», — заключил он.

Источник: ТАСС

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