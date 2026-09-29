В Риме состоялась презентация документального фильма «Гармония» - ФОТО

28 сентября в столице Италии Риме состоялась презентация документального фильма «Гармония».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Генеральным продюсером фильма, созданного при партнерстве Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, Фонда пропаганды духовных ценностей и Баку Медиа Центра, является руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

В церемонии, наряду с делегацией Азербайджана, принимали участие официальные лица Святого Престола, представители дипломатического корпуса и религиозных общин, религиозные деятели.

Перед началом мероприятия был представлен фотостенд, отражающий богатое религиозно-культурное наследие и мультикультуральные ценности Азербайджана.

Выступая на презентации, посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров поблагодарил всех, кто внес свой вклад в создание фильма. «Документальный фильм «Гармония» приглашает нас задуматься о том, как разнообразие может обогащать наше мировоззрение и сближать людей друг с другом. Представляемый сегодня фильм повествует об истории трех молодых женщин, принадлежащих к разным религиозным традициям, но разделяющих одну общую Родину – Азербайджан. Через их повседневную жизнь фильм передает простой, но глубокий посыл: религиозные различия не должны создавать дистанцию между людьми», - отметил он.

Подчеркнув, что ислам, христианство и иудаизм имеют глубокие корни в нашей стране, посол сказал: «Мечети, церкви и многочисленные синагоги – это не просто памятники данного разнообразия. Они являются частью живой традиции сосуществования. Эта историческая традиция сохраняется и укрепляется благодаря последовательной государственной политике, основанной на уважении к свободе вероисповедания, защите культурного и религиозного наследия, а также поддержке межрелигиозного диалога».

Руководитель канцелярии Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу Отец Лоран Базанезе зачитал гостям обращение префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардинала Джорджа Джейкоба Кувакада. В обращении отмечается, что документальный фильм «Гармония» представляет опыт совместной жизни представителей различных религиозных традиций в Азербайджане в контексте, характеризующемся мультикультурализмом и взаимным уважением. Подчеркивается, что само название фильма напоминает нам о важном моменте: «Гармония не требует от нас стирать наши различия. Напротив, она призывает нас учиться жить с этими различиями в духе уважения, диалога и братства».

«Межрелигиозный диалог не может ограничиваться только заявлениями или официальными встречами. Он также находит свое отражение в отношениях, образовании, культуре и образе жизни людей различных вероисповеданий, живущих бок о бок. Искусство и кино могут внести в этом отношении особый вклад. Они позволяют выйти за рамки речей о совместной жизни, увидеть лица, услышать голоса людей, чьи религиозные убеждения не мешают им встречаться, уважать друг друга и совместно вносить вклад в общество, узнать об их конкретном опыте», – также говорится в обращении.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов отметил, что на протяжении веков азербайджанский народ, живущий на стыке Востока и Запада, естественным образом сформировал культуру мультикультурализма, взаимного уважения и мирного сосуществования, передавая ее из поколения в поколение. Он сообщил, что сегодня во всех регионах Азербайджана представители различных религий и народов живут и созидают в условиях мира и спокойствия.

Подчеркнув, что документальный фильм «Гармония» является важным духовным посланием, направленным с азербайджанской земли всему человечеству, председатель комитета сказал: «Фильм, снятый в различных святых местах и регионах нашей страны, отражает подлинную реальность Азербайджана через повседневную жизнь, семейные ценности и нерушимую дружбу трех женщин, принадлежащих к разным религиям».

Отметим, что экранное произведение также представляется на международных фестивалях и различных киноплатформах.

Затем был продемонстрирован фильм «Гармония».