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Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

Редакция 1news08:50 - Сегодня
Глава Пентагона подписал директиву о защите выборов в Конгресс от иностранных угроз

Министр войны США Пит Хегсет подписал директиву о защите предстоящих в ноябре промежуточных выборов в американский Конгресс от иностранных угроз, сообщает Пентагон.

Согласно директиве, Киберкомандованию США и разведывательным службам Пентагона поручено уделять первостепенное внимание киберугрозам, связанным с выборами. Эти усилия в координации с федеральными, правительственными и местными структурами будут сосредоточены на внешних манипуляциях и попытках срыва выборов со стороны иностранных субъектов, отмечается в документе.

"Свободные и справедливые выборы — основа нашей республики", — заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Работая в тесном сотрудничестве с федеральными, правительственными и местными партнерами, Киберкомандование США и разведывательные службы министерства обороны будут защищать целостность американских избирательных систем, выявлять злонамеренное иностранное влияние и обеспечивать безопасность наших демократических процессов от внешних манипуляций, одновременно защищая основные свободы американского народа", — подчеркнул он.

Командующий Киберкомандованием и одновременно директор Агентства национальной безопасности США генерал Джошуа Радд заявил, что две организации уже работают вместе над выявлением киберугроз.

"Командование и агентство регулярно противодействуют действиям злонамеренных иностранных киберпреступников, в том числе тех, кто намерен вмешаться в наш демократический процесс", — сказал Радд.

При этом в сообщении Пентагона не указываются конкретные иностранные правительства или группы, которые подозреваются в возможных атаках против промежуточных выборов в Конгресс США.

Источник: Интерфакс

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