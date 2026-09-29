Президент FIFA Инфантино поддержал дополнительное финансирование ассоциаций

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поручил оценить возможность выделения средств национальным ассоциациям.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо главы ФИФА.

Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) требуют выделить не менее $10 млн каждой из 211 национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА. Предложения о дополнительном финансировании будут представлены на рассмотрение совета ФИФА 15 октября. В письме к президентам шести континентальных конфедераций Инфантино сообщил, что выделение любых дополнительных средств будет возможно лишь после проведения финансовой проверки и получения официального одобрения.

"До завершения оценки и получения необходимых согласований ни одна предварительная цифра не может рассматриваться как утвержденное обязательство перед национальными ассоциациями", - написал Инфантино.

В июле стало известно, что Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций - членов ФИФА и поспособствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями, после чего Инфантино отказался от этой идеи.