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Рубио рассказал об условиях инвестиций в Гренландию

Редакция 1news08:47 - Сегодня
Рубио рассказал об условиях инвестиций в Гренландию

Вопрос инвестиций в Гренландию будет решаться с одобрения США в соответствии с достигнутым соглашением по острову.

Об этом заявил в интервью каналу Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

"В соответствии с этим соглашением, которое теперь действует бессрочно, ни один противник Соединенных Штатов никогда не сможет инвестировать там без нашего одобрения и их (Гренландии и Дании) одобрения", - сказал Рубио.

Госсекретарь напомнил, что договоренности также предоставляют США доступ для строительства в Гренландии новых военных объектов, необходимых для создания противоракетного щита Северной Америки.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение, касающееся перехода к США обязательств по обеспечению безопасности арктического острова. Подписание сделки состоялось на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее Трамп отметил, что американская сторона немедленно начнет наращивать военное присутствие на арктическом острове.

Источник: ТАСС

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