Парламент Ирана рассмотрит проект выхода из ДНЯО в срочном порядке

В парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заявил заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад.

Сейчас, по его словам, инициатива изучается, в том числе с точки зрения международных последствий.

Председатель добавил, что документ вынесут на пленарное заседание с пометкой чрезвычайной важности — депутаты должны будут его рассмотреть в тот же день, передает Fars.