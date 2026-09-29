Вниманию водителей: на 17 ключевых участках дорог Баку затруднено движение

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

16. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

17. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".