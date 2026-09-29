Вниманию водителей: на 17 ключевых участках дорог Баку затруднено движение
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
16. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
17. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".