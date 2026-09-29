В Турции по делу о коррупции арестованы 15 человек, включая двух бывших мэров

В турецкой провинции Кырыккале в рамках масштабного антикоррупционного расследования в отношении муниципалитета Яхшихан арестованы 15 человек.

Среди оказавшихся под стражей бывшие главы города — представитель правящей Партии справедливости и развития Ахмет Сунгюр и член Партии националистического движения Осман Тюркылмаз.

Операция, охватившая четыре провинции Турции, инициирована прокуратурой Кырыккале. 24 сентября ордера на задержание были выданы в отношении 37 человек, среди которых помимо экс-мэров — заместители глав муниципалитета, члены городского совета, сотрудники администрации, местные предприниматели. В ходе одновременных рейдов силовиков задержаны 35 подозреваемых. Из них 15 подозреваемых арестованы, в отношении 2 человек судом назначен домашний арест, 18 подозреваемых освобождены под судебный контроль. В отношении еще одного фигуранта, который уже отбывает наказание в пенитенциарном учреждении по другому делу, также вынесено решение о судебном контроле. В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиски еще одного подозреваемого, который скрывается от следствия.

Расследование ведется по ряду тяжелых статей Уголовного кодекса Турции. Подозреваемым инкриминируют: создание и участие в преступной организации с целью совершения преступлений; получение взятки и вымогательство; фальсификацию тендеров; мошенничество в ущерб государственным учреждениям и организациям.

Источник: Haberler