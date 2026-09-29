Трамп опроверг публикацию Axios по Ирану: «Я не предлагал им ничего!»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг данные портала Axios, согласно которым глава Белого дома готов ослабить санкции против Ирана в обмен на выполнение Тегераном американских требований, касающихся ядерной программы республики.

Об этом лидер США написал в Truth Social.

«Axios только что опубликовал статью о том, что "Трамп" предложил Ирану ослабление санкций и размораживание активов. Это не соответствует действительности. Я им ничего не предлагал!» — возмутился Трамп.

По его словам, статья Axios — «это ложь, предназначенная исключительно для удовлетворения их синдрома ненависти к Трампу». Он также призвал издание удалить данную статью.