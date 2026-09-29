В аэропорту Стамбула арестован иранский пассажирский самолет

В стамбульском аэропорту произошел инцидент с пассажирским самолетом иранской авиакомпании Caspian Airlines.

Воздушное судно, готовившееся выполнить рейс, было задержано прямо перед выездом на взлетно-посадочную полосу.

Причиной ареста стали крупные финансовые задолженности авиакомпании. Иранский перевозчик накопил долг в размере около 3 миллионов евро перед турецкой компанией ACM Temsil Gözetim, предоставляющей услуги наземного обслуживания и диспетчерского сопровождения.

Из-за невыплаты долга кредитор обратился в турецкий суд, который постановил наложить арест на имущество авиакомпании в качестве обеспечительной меры.

В момент прибытия судебных приставов и сотрудников правоохранительных органов на борт самолет был полностью готов к вылету, а пассажиры и багаж находились на своих местах. По требованию официальных лиц людей экстренно вывели из салона и вернули в терминал аэропорта.

В настоящее время пассажирам отмененного рейса подбирают альтернативные варианты перелетов. Самолет останется под арестом до тех пор, пока авиакомпания Caspian Airlines полностью не погасит задолженность или не предоставит суду финансовые гарантии.

Источник: Yeniçağ