В ДР Конго убили политика, призывавшего к профилактике вируса Эбола

Высокопоставленного члена правящей партии Конго забили до смерти после его участия в радиопрограмме, посвященной повышению осведомленности о вспышке лихорадки Эбола, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Бутембо провинции Северный Киву, где уже несколько месяцев продолжается вспышка лихорадки Эбола.

По информации партии UDPS, и.о. президента федерального исполнительного комитета партии Мари-Селестин Карондва подвергся нападению со стороны жителей своего района после выступления на радиопередаче, где он пропагандировал меры по предотвращению распространения лихорадки Эбола.

В партии заявили, что неизвестные люди ворвались в его дом, избили его, разграбили имущество и подожгли помещение. Карондва скончался от полученных травм.

Нападавших еще не задержали.

В партии заявили, что политик стал «невинной жертвой, поскольку защищал позицию партии относительно существования вируса Эбола и угрозы, которую он представляет для населения».