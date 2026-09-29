В Барде автомобиль насмерть сбил пассажира конной повозки

Автомобиль, двигавшийся из города Барда в направлении, села Келентерли Бардинского района, сбил конную повозку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент был зарегистрирован 27 сентября.

В результате происшествия находившийся в повозке Ариф Бабашов выпал из нее и скончался от полученных травм.

По данному факту в Бардинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется следствие.