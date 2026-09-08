Настя Каменских призналась, что не может иметь детей - ВИДЕО

39-летняя украинская певица, актриса, ведущая Настя Каменских откровенно рассказала о многочисленных неудачных попытках забеременеть.

В интервью YouTube проекту «Скажи Гордеевой» певица призналась, что представление об обязательном материнстве долгое время было для неё навязанным стереотипом, из-за которого она чувствовала себя неполноценной: «Раньше мне казалось - точнее, мне навязывали мысль, что ты неполноценная женщина, если у тебя нет детей. Эта мысль не давала мне покоя. Но у нас не получалось…».

По словам Н.Каменских, в попытках стать матерью она прошла через сложные испытания, в числе которых четыре процедуры ЭКО и пять попыток искусственного оплодотворения.

Певица подчеркнула, что постоянные гормональные всплески вызывали сильные колебания веса и значительно истощали организм. Настя Каменских сравнила этот период с гормональной бомбой и подчеркнула, что сейчас сама не понимает, как психологически выдержала такую нагрузку.

Напомним, что в 2019 году Настя Каменских вышла замуж за своего партнера по дуэту «Потап и Настя» рэпера Алексея Потапенко.