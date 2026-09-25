Макс Ферстаппен оказался быстрее всех в третьей сессии свободных заездов в Баку – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В столице Азербайджана продолжается Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Третья сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана завершена – в течение часовой третьей свободной практики гонщики завершили испытывать сложнейший городской трек Баку, в том числе его узкие повороты и т.д.

Лучшие результаты показали следующие автогонщики:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

2. Джордж Рассел (Mercedes)

3. Льюис Хэмилтон (Ferrari)





13:38

Пилот Mercedes Джордж Расселл едва не столкнулся с барьерами во время третьей сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Британец заблокировал колёса при прохождении седьмого поворота и оказался в опасной близости от ограждений. Расселл смог выехать задним ходом и продолжить движение.

По данным Formula 1, повреждений болид не получил.

George is still pushing and almost hits the barriers after locking up at Turn 7 😮



No damage done. He reverses out and is back on his way 👉#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/KH9xxwWuI2 — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

13:31

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен продемонстрировал эффектный разворот на зоне безопасности 15-го поворота во время третьей сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Официальная страница Formula 1 в социальной сети Х опубликовала кадры с бортовой камеры, показав, как нидерландец отрабатывает разворот на этом участке трассы.

Max is practising his 180° at the Turn 15 runoff again! 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/TO4hWY7l9K — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

13:26

Пилот Aston Martin Лэнс Стролл задел стену во время третьей сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1.

После инцидента канадский гонщик остановил болид в безопасном месте и покинул машину.

13:00

Пилот Haas Оливер Берман вернулся на трассу в ходе третьей сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Напомним, что накануне британский гонщик пропустил значительную часть второй сессии из-за технической проблемы с болидом. Теперь Берман вновь продолжил работу на трассе в Баку, готовясь к сегодняшней квалификации, которая стартует в 16:00.

Феликс Вишневецкий

12:30

В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт третьей сессии свободных заездов.

Пилоты гоночных команд продолжают подготовку к главному событию, тестируя машины и бакинскую трассу. Отметим, что результаты трех сессий станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится в субботу, 26 сентября.

Квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1 также пройдет сегодня – она стартует в 16:00.

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