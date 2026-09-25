Макс Ферстаппен оказался быстрее всех в третьей сессии свободных заездов в Баку – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В столице Азербайджана продолжается Гран-при Азербайджана Формулы 1.
Третья сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана завершена – в течение часовой третьей свободной практики гонщики завершили испытывать сложнейший городской трек Баку, в том числе его узкие повороты и т.д.
Лучшие результаты показали следующие автогонщики:
1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)
2. Джордж Рассел (Mercedes)
3. Льюис Хэмилтон (Ferrari)
13:38
Пилот Mercedes Джордж Расселл едва не столкнулся с барьерами во время третьей сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Британец заблокировал колёса при прохождении седьмого поворота и оказался в опасной близости от ограждений. Расселл смог выехать задним ходом и продолжить движение.
По данным Formula 1, повреждений болид не получил.
George is still pushing and almost hits the barriers after locking up at Turn 7 😮
No damage done. He reverses out and is back on his way 👉#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/KH9xxwWuI2 — Formula 1 (@F1) September 25, 2026
13:31
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен продемонстрировал эффектный разворот на зоне безопасности 15-го поворота во время третьей сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Официальная страница Formula 1 в социальной сети Х опубликовала кадры с бортовой камеры, показав, как нидерландец отрабатывает разворот на этом участке трассы.
Max is practising his 180° at the Turn 15 runoff again! 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/TO4hWY7l9K — Formula 1 (@F1) September 25, 2026
13:26
Пилот Aston Martin Лэнс Стролл задел стену во время третьей сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1.
После инцидента канадский гонщик остановил болид в безопасном месте и покинул машину.
Stroll clips the wall at Turn 1 🎥#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wlE3F17Oyi — Formula 1 (@F1) September 25, 2026
13:00
Пилот Haas Оливер Берман вернулся на трассу в ходе третьей сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Напомним, что накануне британский гонщик пропустил значительную часть второй сессии из-за технической проблемы с болидом. Теперь Берман вновь продолжил работу на трассе в Баку, готовясь к сегодняшней квалификации, которая стартует в 16:00.
After missing a chunk of FP2, Ollie's back on track 📸#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/kam9BzZTLY — Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Феликс Вишневецкий
12:30
В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт третьей сессии свободных заездов.
Пилоты гоночных команд продолжают подготовку к главному событию, тестируя машины и бакинскую трассу. Отметим, что результаты трех сессий станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится в субботу, 26 сентября.
Квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1 также пройдет сегодня – она стартует в 16:00.
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