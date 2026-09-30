Trump Tower Tbilisi провел впечатляющую глобальную презентацию на фоне тбилисской столицы - ФОТО

15 сентября состоялась долгожданная глобальная презентация Trump Tower Tbilisi, сопровождавшаяся впечатляющим мероприятием по случаю запуска проекта.

Вечер объединил почётных гостей из Грузии и со всего мира и ознаменовал появление одного из самых амбициозных проектов в сфере недвижимости страны.

Праздничное мероприятие по приглашениям прошло высоко над грузинской столицей, на знаменитом Тбилисском фуникулёре. На первой официальной презентации Trump Tower Tbilisi собрались международные бизнес-лидеры, партнёры проекта, инвесторы, знаменитости, представители искусства, инфлюенсеры и мировые СМИ. Trump Tower Tbilisi станет знаковой архитектурной доминантой, определяющей облик проекта Downtown Tbilisi стоимостью около 2 миллиардов долларов США.

На фоне впечатляющей панорамы освещённого Тбилиси гости впервые увидели концепцию, архитектуру и образ жизни, которые воплощает Trump Tower Tbilisi, в рамках мультимедийной презентации и официального представления проекта. Вечер объединил грузинскую культуру и международный гламур и завершился выступлениями обладателя премии Grammy CeeLo Green и всемирно известного диджея и продюсера Francis Mercier.

Это мероприятие стало гораздо большим, чем просто презентация новой башни. Оно стало первой масштабной публичной демонстрацией Downtown Tbilisi и международных амбиций нового многофункционального комплекса, который планируется создать рядом с Центральным парком города.

«Это была первая настоящая возможность для людей увидеть масштаб и концепцию Trump Tower Tbilisi. Это важная и захватывающая веха для проекта и для Downtown Tbilisi, который стремительно становится одним из самых динамичных деловых и lifestyle-центров региона», — заявил Эрик Трамп, исполнительный вице-президент The Trump Organization. «Мы с большим воодушевлением смотрим на будущее Тбилиси как международного инвестиционного и рынка недвижимости. Мы невероятно рады официально представить Trump Tower Tbilisi и привнести бренд Trump в город».

Trump Tower Tbilisi реализуется в сотрудничестве с The Trump Organization в рамках более масштабного проекта Downtown Tbilisi. Archi Group и INVIA выступают основными партнёрами и девелоперами Downtown Tbilisi, The Sapir Organization — со-девелопером, а Block Stone Capital, Finvest Georgia и Vector Group участвуют в качестве миноритарных партнёров. Вместе партнёры объединяют глубокое знание местного рынка и международную экспертизу для создания знакового объекта, призванного изменить представление о том, как люди живут, работают, совершают покупки и проводят время в Тбилиси.

В центре комплекса будет расположена Trump Tower Tbilisi — первая башня проекта и его главный архитектурный символ. Спроектированная компанией Gensler в Вашингтоне, округ Колумбия, 62-этажная башня достигнет приблизительно 280 метров в высоту, что сделает её самым высоким зданием в Грузии и создаст новый выразительный акцент на горизонте столицы.

«Вчерашний вечер продемонстрировал невероятный интерес как к Trump Tower Tbilisi, так и к самой Грузии», — заявил Илья Цулая, соучредитель и председатель совета директоров Archi Group. «Сегодня более одного из четырёх наших покупателей являются иностранными гражданами, и эта доля продолжает расти. Тбилиси напоминает мне Дубай в тот момент, когда он становился по-настоящему глобальным направлением. Появление Trump Tower — мощный сигнал международного доверия к Грузии и важная новая глава в развитии страны».

«Тбилиси — город будущего, и энергия, сопровождавшая этот запуск, подчеркнула, насколько велик международный интерес к происходящему здесь», — заявил Леван Пхакадзе, основатель и генеральный директор INVIA. «Trump Tower Tbilisi объединяет глобальный дизайн, наследие бренда Trump и глубокую экспертизу на местном рынке. Это исключительное сочетание, отражающее нашу уверенность в дальнейшем росте Грузии».

Downtown Tbilisi, расположенный на участке площадью 8 гектаров рядом с Центральным парком Тбилиси, задуман как новый «город в городе», состоящий из шести башен и примерно 600 000 квадратных метров общей площади застройки. Генеральный план стоимостью около 2 миллиардов долларов США предусматривает 46 500 квадратных метров торговых площадей, 42 000 квадратных метров офисных помещений, 42 000 квадратных метров гостиничных площадей и 251 000 квадратных метров жилой недвижимости.

Торговая зона в стилобате Downtown Tbilisi, вдохновлённая Bal Harbour Shops в Майами, объединит магазины класса люкс и рестораны премиум-класса с прилегающим парком, создавая пространство, сочетающее внутренние и открытые зоны для жителей, посетителей и окружающего сообщества.

Резиденции Trump Tower Tbilisi предложат образ жизни, объединяющий город и парк. Они будут располагать частным доступом к прилегающему Центральному парку, благоустроенными террасами и зонами с удобствами, а также международными ресторанами высокой кухни и магазинами класса люкс на уровне улицы. Стоимость студий начнётся примерно от 290 000 долларов США, а цена за квадратный метр — примерно от 7 000 долларов США.

Финансирование проекта осуществляется в рамках комплексного финансового пакета, предоставленного двумя ведущими банками Грузии — TBC Bank и Bank of Georgia, материнские группы которых представлены на Лондонской фондовой бирже.

Запуск проекта проходит на фоне продолжающегося роста международного интереса к Грузии со стороны инвесторов, жителей и туристов. Расположенная на перекрёстке Европы и Азии, страна демонстрировала среднегодовой реальный экономический рост примерно на уровне 9 процентов в течение последних четырёх лет, а её обширная сеть соглашений о свободной торговле обеспечивает доступ к рынкам с совокупным населением около 2,3 миллиарда потребителей.

Однако для сотен гостей, собравшихся над Тбилиси 15 сентября, этот вечер стал не только презентацией нового проекта, но и празднованием будущего города. На фоне огней грузинской столицы, международной развлекательной программы и собравшихся вместе представителей бизнеса, правительства и рынка недвижимости Trump Tower Tbilisi официально заявил о своём появлении — и привлёк международное внимание к городу, который всё активнее позиционирует себя среди новых мировых направлений для инвестиций, бизнеса и современной городской жизни.

https://www.instagram.com/archi.development?stkn=cHNyZXdrdmM3b2Jy

https://www.instagram.com/downtown_tbilisi?stkn=enQyamlkamx4Z3c1

https://www.instagram.com/trumptowertbilisi?stkn=cDA5MnZtenpseDJv