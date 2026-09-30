Азербайджан и Иран обсудили развитие военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны Азербайджана — начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенантом Резой Шейххасани.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в ходе встречи Керим Велиев подчеркнул важность взаимных визитов и встреч для расширения двусторонних военных связей и обмена опытом.

Реза Шейххасани, в свою очередь, заявил о заинтересованности Ирана в развитии военного сотрудничества с Азербайджаном.

Стороны также подробно обменялись мнениями о происходящих в регионе событиях и других вопросах, представляющих взаимный интерес.