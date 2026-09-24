Трамп встретил Си Цзиньпина в Белом доме - ВИДЕО

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Белый дом, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань встречают американский лидер и первая леди Мелания Трамп у Южного портика официальной резиденции президентов США. После этого они примут участие в торжественной церемонии по случаю госвизита председателя КНР. Трамп и Си Цзиньпин выступят с короткими заявлениями, затем главы государств и их жены обменяются подарками. Следующей частью программы станут парадные выступления американских войск на территории Белого дома.

После торжественного смотра лидеры начнут переговоры сначала в формате тет-а-тет, а затем и в расширенном составе. Как ожидается, главы государств обсудят, среди прочего, ситуацию вокруг Украины, Ирана, Тайваня, а также мировые экономические, торговые и энергетические проблемы, тему искусственного интеллекта и другие вопросы. Согласно рабочему графику Трампа, на переговоры в целом отводится два с половиной часа.

Вечером в Белом доме пройдет государственный прием, на котором главы двух государств выступят с короткими заявлениями.

В среду Си Цзиньпин прибыл в США. Трамп встретил его у трапа самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Государственный визит председателя КНР в США продлится с 23 по 25 сентября. Трамп нанес визит в Китай 13-15 мая.