Азербайджанские теннисисты возвращаются из Тбилиси с 5 медалями

В Тбилиси завершился турнир WTT Youth Contender Tbilisi 2026.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанские мастера настольного тенниса успешно выступили на этом соревновании.

Из 10 спортсменов, отправившихся в соседнюю страну под руководством главных тренеров национальных сборных Михаила Тимофеева, Эльнура Хидаятзаде и Рамиля Джафарова, 5 вошли в число призеров.

Онур Гулузаде в возрастной категории U-19, Джафар Алмададли, Алиакбер Мирзалиев, Гюльнур Керимли и Саида Гулузаде в возрастной группе U-11 удостоились бронзовых медалей.