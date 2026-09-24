Главы МИД Азербайджана и Молдовы обсудили стратегическое партнерство и вопросы региональной безопасности

На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Молдовы Михаем Попшоем.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Молдовой, отметив важность дальнейшего политического диалога на высоком уровне и расширения взаимной поддержки в рамках международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и другие структуры.

Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.