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Главы МИД Азербайджана и Молдовы обсудили стратегическое партнерство и вопросы региональной безопасности

First News Media19:15 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Молдовы обсудили стратегическое партнерство и вопросы региональной безопасности

На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Молдовы Михаем Попшоем.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Молдовой, отметив важность дальнейшего политического диалога на высоком уровне и расширения взаимной поддержки в рамках международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и другие структуры.

Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.

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