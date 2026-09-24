Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Албании - ФОТО

В Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Феритом Ходжей.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

On the margins of the 81st UN General Assembly High-Level Week in New York, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan @bayramov_jeyhun met with Minister for Europe and Foreign Affairs of Albania Ferit Hoxha @HoxhaFer.



The sides discussed the bilateral agenda, emphasizing the… pic.twitter.com/TMuKIuKZqF — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, подчеркнув значимость продолжения устойчивого политического диалога, поддержания контактов на высоком уровне и взаимной поддержки в рамках международных организаций, в том числе ООН.

Джейхун Байрамов отметил значительный вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы благодаря реализации крупных проектов в сферах энергетики и транспортной связанности.

Кроме того, глава азербайджанского МИД проинформировал албанского коллегу о ситуации в регионе после конфликта, актуальных вопросах региональной и международной безопасности, а также продолжающемся мирном процессе с Арменией.