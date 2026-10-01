«Вода или еда?»: в Кюрдамире расследуют причины массового отравления на свадьбе - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе на свадебной церемонии произошло массовое отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, инцидент был зафиксирован в доме торжеств Гюняш, расположенном на территории района.

Контролер дома торжеств Эльхан Алиев сообщил, что поданные на церемонии блюда ели как гости, так и сотрудники: «Продукты привез сам хозяин свадьбы, а мы приготовили их и подали гостям. Эти же блюда ели и работники. У нас никаких проблем не возникло. Те, кто отравился, говорят, что им стало плохо после того, как они выпили воды. Но точной причины мы не знаем».

В связи с произошедшим на территорию были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Причины отравления выясняются.

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