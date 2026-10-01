Президент: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

Достоверность информации должна стать показателем качества не только профессиональной журналистики, но и информационной среды в целом.

Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит 1 октября в Баку.

«В этой связи важное значение имеет укрепление сотрудничества между государственными структурами, медиасубъектами, цифровыми платформами, журналистами, исследователями и гражданским обществом. Повышение медиаграмотности и ответственное применение новых технологий также являются важными условиями создания устойчивых основ доверия», - отметил глава государства.