Spotify и TikTok встали на налоговый учет в Азербайджане

Еще два глобальных поставщика цифровых услуг зарегистрированы в Азербайджане в качестве плательщиков НДС

В Азербайджане продолжается работа по налогообложению цифровой экономики и совершенствованию налогового администрирования в этой сфере. Посредством портала электронной регистрации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики еще два международных поставщика цифровых услуг были поставлены на налоговый учет.

Новыми зарегистрированными компаниями стали шведская Spotify AB и сингапурская TikTok Pte. Ltd. — регистрация обеих компаний для целей НДС вступила в силу 1 октября 2026 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Отметим, что при оплате услуг, оказываемых зарегистрированными поставщиками цифровых услуг — нерезидентами, НДС с соответствующих платежей банками не удерживается. В этом случае сами компании исчисляют НДС, декларируют его и уплачивают в государственный бюджет.

Подключение международных поставщиков цифровых услуг к системе электронной регистрации является одним из важных результатов подготовки к внедрению нового налогового механизма в сфере цифровой экономики. Государственная налоговая служба продолжает работу по формированию современного налогового администрирования и прозрачной бизнес-среды в цифровой экономике, а также внедрению удобных механизмов для исполнения налоговых обязательств.

С перечнем зарегистрированных поставщиков цифровых услуг — нерезидентов можно ознакомиться на официальном сайте Государственной налоговой службы, пройдя по следующей ссылке.