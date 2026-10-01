Президент: СВМДА - уникальная диалоговая платформа, вносящая вклад в мир, безопасность и стабильность в регионе

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, объединяющее 28 государств и охватывающее 90 процентов территории азиатского континента, является важной и уникальной диалоговой площадкой, способствующей обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, а также укреплению взаимного доверия и сотрудничества между государствами-членами в целях содействия устойчивому развитию.

Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит 1 октября в Баку.

«Азербайджан, председательствующий в этой организации на протяжении последних двух лет, демонстрируя решимость и последовательность в обеспечении мер построения взаимного доверия, прилагал все усилия для укрепления институциональных возможностей СВМДА, расширения практической совместной деятельности и дальнейшего повышения роли организации в системе международных отношений», - заявил президент.