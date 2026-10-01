 Массовое отравление в Кюрдамире: число пострадавших на свадьбе возросло до 89 - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Массовое отравление в Кюрдамире: число пострадавших на свадьбе возросло до 89 - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news09:36 - Сегодня
Массовое отравление в Кюрдамире: число пострадавших на свадьбе возросло до 89 - ОБНОВЛЕНО

Число отравившихся на свадьбе в Кюрдамирском районе достигло 89 человек.

Как сообщили 1news.az в Кюрдамирской районной центральной больнице, подавляющее большинство из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой для амбулаторного лечения.

Отметим, что Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проводится соответствующая проверка. По факту ведется расследование.

Общественность будет проинформирована о дополнительных результатах расследования.

08:00

Число госпитализированных с подозрением на пищевое отравление после свадебной церемонии в Кюрдамире превысило 50, сообщает Report.

Согласно информации, они доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу, среди них семеро малолетних.

На месте работают сотрудники профильных ведомств, проверки продолжаются.

September 30, 2026 23:04

В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в банкетном зале "Гюняш".

Согласно предварительной информации, 13 участников мероприятия с симптомами пищевого отравления были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведутся проверки.

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