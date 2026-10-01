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64-летний Джим Керри тайно женился - ФОТО

Феликс Вишневецкий09:45 - Сегодня
64-летний Джим Керри тайно женился - ФОТО

64-летний голливудский актер Джим Керри женился на своей возлюбленной Мин А.

Церемония прошла в Лос-Анджелесе в узком кругу, сообщает People со ссылкой на представителя актера, — свадьба состоялась 30 сентября. Для Дж.Керри это уже третий брак.

Впервые актер и Мин А публично появились вместе в феврале 2026 года на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже. Тогда Дж.Керри, получая почетную награду, поблагодарил свою возлюбленную, назвав ее своей «прекрасной спутницей», и признался ей в любви.

При этом отношения пары начались задолго до их официального появления на публике — их вместе замечали еще в 2022 году. Влюбленные предпочитали не афишировать личную жизнь.

Отметим, что ранее актер неоднократно говорил, что не планирует снова вступать в брак. В 2014 году в интервью Говарду Стерну звезда «Маски» заявлял, что не считает женитьбу необходимой и не стал бы добровольно идти на такой шаг.

Первой супругой Джима Керри была Мелисса Уомер — они поженились в 1987 году и развелись в 1995-м. В 1996 году актер женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, однако их брак продлился менее года.

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Фото: Getty Images

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