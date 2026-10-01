Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку

Сегодня сборная Азербайджана проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится с Лихтенштейном в Баку.

Матч группы 2 дивизиона D начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным арбитром матча будет австриец Кристиан-Петру Чокирка.

Сборная Азербайджана занимает второе место в группе, имея в активе одно очко. Лидером является литовская команда с 3 очками. Лихтенштейн, не имеющий очков, находится на последнем месте.