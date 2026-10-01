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Экономика

Азербайджанская нефть подорожала на $1,04

Редакция 1news10:10 - Сегодня
Азербайджанская нефть подорожала на $1,04

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,04, или 0,87%, и составила $119,26.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $120,09 за баррель.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $0,84, или 0,75%, до $112,29.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81, а максимальная — в июле 2008 года — $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

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