 Смертельное ДТП в Масаллы унесло жизни двух молодых людей - ФОТО | 1news.az | Новости
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Смертельное ДТП в Масаллы унесло жизни двух молодых людей - ФОТО

Феликс Вишневецкий09:54 - Сегодня
Смертельное ДТП в Масаллы унесло жизни двух молодых людей - ФОТО

30 октября около 23:00 на территории села Моллаоба Масаллинского района автомобиль марки «ВАЗ» под управлением жителя села Ашурлу Э.Гашимова врезался в препятствие. 

В результате сам водитель и его пассажир, житель села Тукля Э.Ибрагимов, погибли на месте происшествия, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что двигавшийся на высокой скорости автомобиль на крутом повороте вышел из-под контроля водителя.

«В очередной раз напоминаем, что такие нарушения правил, как превышение скорости, невнимательность при управлении автомобилем, а также игнорирование дорожных и погодных условий, в большинстве случаев приводят к тяжелым последствиям» - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Ведомство призывает водителей сделать правильные выводы из этого опыта, завершившегося трагической гибелью двух молодых людей.

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