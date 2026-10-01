Цена куриного филе поднялась до 10 манатов: эксперты назвали главные причины

В бакинских маркетах наблюдается дефицит куриного филе.

В некоторых магазинах товара нет вообще, а в ряде торговых точек он продается дороже по сравнению с прежними ценами. В настоящее время самая низкая цена на куриное филе составляет 8,5 маната.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров птицы и яиц Азербайджана Мюрвет Гасанлы заявил о росте спроса. По его словам, возвращение населения с каникул в сентябре и увеличение притока туристов повысили интерес к куриному мясу, в особенности к филе и окорочкам.

В связи с этим председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж сообщил Bakupost, что в настоящее время в некоторых местах цена на куриное филе поднялась до 9–10 манатов.

Он отметил, что у роста цен есть несколько причин: «Во-первых, начиная с февраля-марта наблюдаются проблемы, связанные с определенными заболеваниями. С этими болезнями ведется борьба: порой ситуация улучшается, а порой осложняется. Это приводит к сокращению производства.

Во-вторых, это рост производственных расходов. Поскольку издержки производства выросли и одновременно возник дефицит курятины, цены идут вверх.

В-третьих, это логистические расходы. Если раньше доставка из-за рубежа одной фуры филе обходилась примерно в 5–6 тысяч, а в некоторых случаях в 7 тысяч манатов, то в последнее время эти расходы выросли до 20–22 тысяч манатов. Это привело к задержкам при доставке продукции в Азербайджан и созданию дефицита на внутреннем рынке».

С другой стороны, выросла стоимость этой продукции и на внешнем рынке. Если раньше импортируемый товар обходился азербайджанскому рынку примерно в 5 манатов 50 гяпиков и продавался на внутреннем рынке за 6–6,50 маната, то теперь цена импортной продукции достигает примерно 6,50–7 манатов. В таком случае предприниматель также добавляет определенную сумму и выставляет товар на рынок, добавил он.

В. Орудж отметил, что нехватка продукции, рост производственных расходов, болезни, а также подорожание на внешнем рынке являются главными причинами роста цен на внутреннем рынке:

«Полагаю, этот процесс продолжится, и цены вырастут еще больше. Отрегулировать цены можно путем поддержки, стимулирования местного производства и увеличения его объемов. Возвращение цен на прежний уровень на внутреннем рынке невозможно, поскольку себестоимость высока, а расходы на доставку возросли.

Все эти факторы влияют на цены. В связи с этим я думаю, что какого-либо снижения цен не произойдет».