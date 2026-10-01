 Цена куриного филе поднялась до 10 манатов: эксперты назвали главные причины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Цена куриного филе поднялась до 10 манатов: эксперты назвали главные причины

Фаига Мамедова09:51 - Сегодня
Цена куриного филе поднялась до 10 манатов: эксперты назвали главные причины

В бакинских маркетах наблюдается дефицит куриного филе.

В некоторых магазинах товара нет вообще, а в ряде торговых точек он продается дороже по сравнению с прежними ценами. В настоящее время самая низкая цена на куриное филе составляет 8,5 маната.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров птицы и яиц Азербайджана Мюрвет Гасанлы заявил о росте спроса. По его словам, возвращение населения с каникул в сентябре и увеличение притока туристов повысили интерес к куриному мясу, в особенности к филе и окорочкам.

В связи с этим председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж сообщил Bakupost, что в настоящее время в некоторых местах цена на куриное филе поднялась до 9–10 манатов.

Он отметил, что у роста цен есть несколько причин: «Во-первых, начиная с февраля-марта наблюдаются проблемы, связанные с определенными заболеваниями. С этими болезнями ведется борьба: порой ситуация улучшается, а порой осложняется. Это приводит к сокращению производства.

Во-вторых, это рост производственных расходов. Поскольку издержки производства выросли и одновременно возник дефицит курятины, цены идут вверх.

В-третьих, это логистические расходы. Если раньше доставка из-за рубежа одной фуры филе обходилась примерно в 5–6 тысяч, а в некоторых случаях в 7 тысяч манатов, то в последнее время эти расходы выросли до 20–22 тысяч манатов. Это привело к задержкам при доставке продукции в Азербайджан и созданию дефицита на внутреннем рынке».

С другой стороны, выросла стоимость этой продукции и на внешнем рынке. Если раньше импортируемый товар обходился азербайджанскому рынку примерно в 5 манатов 50 гяпиков и продавался на внутреннем рынке за 6–6,50 маната, то теперь цена импортной продукции достигает примерно 6,50–7 манатов. В таком случае предприниматель также добавляет определенную сумму и выставляет товар на рынок, добавил он.

В. Орудж отметил, что нехватка продукции, рост производственных расходов, болезни, а также подорожание на внешнем рынке являются главными причинами роста цен на внутреннем рынке:

«Полагаю, этот процесс продолжится, и цены вырастут еще больше. Отрегулировать цены можно путем поддержки, стимулирования местного производства и увеличения его объемов. Возвращение цен на прежний уровень на внутреннем рынке невозможно, поскольку себестоимость высока, а расходы на доставку возросли.

Все эти факторы влияют на цены. В связи с этим я думаю, что какого-либо снижения цен не произойдет».

Поделиться:
353

Актуально

Общество

Габала укрепляет свои позиции как развивающееся гастрономическое направление - ...

Xроника

Ильхам Алиев: Медиа - важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания ...

Общество

В Баку проходит Медиафорум СВМДА - ФОТО

Общество

Смертельное ДТП в Масаллы унесло жизни двух молодых людей - ФОТО

Общество

Spotify и TikTok встали на налоговый учет в Азербайджане

«Вода или еда?»: в Кюрдамире расследуют причины массового отравления на свадьбе - ВИДЕО

В Азербайджане изменены правила командирования работников

Билл Скарсгард появился на международном кинофестивале со значком «Free Palestine» - ФОТО

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение

В Баку со склада унесли 48 комби-аппаратов

На страницах Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой опубликованы кадры с Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ДОПОЛНЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Кто они — новые главы Гедабейского и Гарадагского районов

Последние новости

Президент: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

Сегодня, 10:57

Spotify и TikTok встали на налоговый учет в Азербайджане

Сегодня, 10:55

Президент: СВМДА - уникальная диалоговая платформа, вносящая вклад в мир, безопасность и стабильность в регионе

Сегодня, 10:51

«Вода или еда?»: в Кюрдамире расследуют причины массового отравления на свадьбе - ВИДЕО

Сегодня, 10:48

В Азербайджане изменены правила командирования работников

Сегодня, 10:42

Ильхам Алиев: Медиа - важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания и регионального сотрудничества

Сегодня, 10:39

Билл Скарсгард появился на международном кинофестивале со значком «Free Palestine» - ФОТО

Сегодня, 10:37

Находящийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован из Польши

Сегодня, 10:35

В Баку начал работу Региональный форум CAMCA

Сегодня, 10:28

МЧС обратилось к владельцам электромобилей с важным предупреждением

Сегодня, 10:26

Новая коллекция золотых и серебряных монет AzerGold посвящена Кяльбаджару

Сегодня, 10:19

Спор из-за распределения уроков в агстафинской школе обернулся больничной койкой

Сегодня, 10:17

В Баку проходит Медиафорум СВМДА - ФОТО

Сегодня, 10:15

Азербайджанская нефть подорожала на $1,04

Сегодня, 10:10

Смертельное ДТП в Масаллы унесло жизни двух молодых людей - ФОТО

Сегодня, 09:54

Цена куриного филе поднялась до 10 манатов: эксперты назвали главные причины

Сегодня, 09:51

64-летний Джим Керри тайно женился - ФОТО

Сегодня, 09:45

Массовое отравление в Кюрдамире: число пострадавших на свадьбе возросло до 89 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:36

Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку

Сегодня, 09:30

Женщина из Теннесси выжила после двух смертельных инъекций во время казни

Сегодня, 09:23
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55