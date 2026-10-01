В Баку проходит Медиафорум СВМДА - ФОТО

В Баку проходит Медиафорум Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему «Укрепление доверия через медиа в поляризованном мире».

Как сообщает 1news.az, в мероприятии, организованном Азербайджанским советом по медиа и вещанию, принимают участие руководители местных и зарубежных медиаструктур, дипломаты и другие гости.

В форуме участвуют помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, представитель президента по особым поручениям Халаф Халафов, а также представители прессы и общественности.

Отметим, что СВМДА — это многосторонняя платформа, служащая продвижению мира, безопасности и стабильности в Азии, а также укреплению доверия и сотрудничества между государствами-членами.