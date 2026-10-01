 Новая коллекция золотых и серебряных монет AzerGold посвящена Кяльбаджару | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Новая коллекция золотых и серебряных монет AzerGold посвящена Кяльбаджару

Редакция 1news10:19 - Сегодня
Новая коллекция золотых и серебряных монет AzerGold посвящена Кяльбаджару

ЗАО AzerGold представило новую коллекцию золотых и серебряных монет, посвящённую Кяльбаджарскому району, который славится богатой природой, минеральными источниками, древней историей и культурным наследием.

В художественной композиции новой коллекции использованы национальные орнаменты, отражающие культурное наследие, природу, древние фольклорные традиции, искусство и народное творчество Кяльбаджара.

Одним из центральных элементов композиции монеты стал орнамент старинного безворсового мафраша из Кяльбаджара, датируемого концом XIX века. Мафраш — это традиционное ковровое изделие, изготавливаемое в древней технике ткачества и использовавшееся для хранения и переноски предметов домашнего обихода.

Обрамление композиции вдохновлено мотивом пчелиных сот, который символизирует древние традиции пчеловодства Кяльбаджара, знаменитый горный мёд и богатые природные ресурсы региона.

Ещё одним примечательным элементом коллекции являются 17 симметричных линий, расположенных в верхней и нижней частях монеты. Эти линии символизируют лады традиционного музыкального инструмента саз, отсылая к древним традициям ашугского искусства и исполнения на сазе, характерным для Кяльбаджара.

Памятная монета, посвящённая Кяльбаджару, представляет собой коллекционный образец, в котором природа, история и национально-культурное наследие региона нашли отражение средствами современного нумизматического искусства. Концепция монеты передаёт не только историческую память Кяльбаджара, но и идею его возрождения и устремлённости в будущее.

Отметим, что новая коллекция стала очередным выпуском серии памятных монет, производимых по инициативе ЗАО AzerGold. Изделия изготовлены из золота и серебра, добытых в Азербайджане, с пробой 999,9 и представлены в различных весовых категориях. Золотые монеты выпускаются весом 5, 10 и 20 граммов, серебряная монета — весом 20 граммов.

Приобрести коллекцию «Кяльбаджар» можно в Центре продаж и обмена ЗАО AzerGold, расположенном по адресу: г. Баку, проспект Бюльбюля, 3, а также на онлайн-платформе продаж компании.

Напомним, что производство монет различного дизайна, а также золотых слитков из золота и серебра, добытых в Азербайджане, началось в 2018 году. С 2019 года продукция представлена на отечественном розничном рынке. В настоящее время продуктовый портфель ЗАО AzerGold включает 27 коллекций, в том числе 15 золотых и 12 серебряных.

Поделиться:
226

Актуально

Общество

Габала укрепляет свои позиции как развивающееся гастрономическое направление - ...

Общество

Spotify и TikTok встали на налоговый учет в Азербайджане

Xроника

Ильхам Алиев: Медиа - важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания ...

Общество

В Баку проходит Медиафорум СВМДА - ФОТО

Экономика

В Баку начал работу Региональный форум CAMCA

Новая коллекция золотых и серебряных монет AzerGold посвящена Кяльбаджару

Азербайджанская нефть подорожала на $1,04

SOCAR и Сербия построят электростанцию мощностью 500 МВт

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В АБА объяснили, сколько банковских карт можно оформить в одном банке - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана: Более 70 процентов ВВП приходится на ненефтяной сектор - ДОПОЛНЕНИЕ

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Локальная экспертиза как драйвер инвестиционной привлекательности Азербайджана - ФОТО

Последние новости

Президент: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

Сегодня, 10:57

Spotify и TikTok встали на налоговый учет в Азербайджане

Сегодня, 10:55

Президент: СВМДА - уникальная диалоговая платформа, вносящая вклад в мир, безопасность и стабильность в регионе

Сегодня, 10:51

«Вода или еда?»: в Кюрдамире расследуют причины массового отравления на свадьбе - ВИДЕО

Сегодня, 10:48

В Азербайджане изменены правила командирования работников

Сегодня, 10:42

Ильхам Алиев: Медиа - важный инструмент общественной дипломатии, взаимопонимания и регионального сотрудничества

Сегодня, 10:39

Билл Скарсгард появился на международном кинофестивале со значком «Free Palestine» - ФОТО

Сегодня, 10:37

Находящийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован из Польши

Сегодня, 10:35

В Баку начал работу Региональный форум CAMCA

Сегодня, 10:28

МЧС обратилось к владельцам электромобилей с важным предупреждением

Сегодня, 10:26

Новая коллекция золотых и серебряных монет AzerGold посвящена Кяльбаджару

Сегодня, 10:19

Спор из-за распределения уроков в агстафинской школе обернулся больничной койкой

Сегодня, 10:17

В Баку проходит Медиафорум СВМДА - ФОТО

Сегодня, 10:15

Азербайджанская нефть подорожала на $1,04

Сегодня, 10:10

Смертельное ДТП в Масаллы унесло жизни двух молодых людей - ФОТО

Сегодня, 09:54

Цена куриного филе поднялась до 10 манатов: эксперты назвали главные причины

Сегодня, 09:51

64-летний Джим Керри тайно женился - ФОТО

Сегодня, 09:45

Массовое отравление в Кюрдамире: число пострадавших на свадьбе возросло до 89 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:36

Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку

Сегодня, 09:30

Женщина из Теннесси выжила после двух смертельных инъекций во время казни

Сегодня, 09:23
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55