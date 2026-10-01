Новая коллекция золотых и серебряных монет AzerGold посвящена Кяльбаджару

ЗАО AzerGold представило новую коллекцию золотых и серебряных монет, посвящённую Кяльбаджарскому району, который славится богатой природой, минеральными источниками, древней историей и культурным наследием.

В художественной композиции новой коллекции использованы национальные орнаменты, отражающие культурное наследие, природу, древние фольклорные традиции, искусство и народное творчество Кяльбаджара.

Одним из центральных элементов композиции монеты стал орнамент старинного безворсового мафраша из Кяльбаджара, датируемого концом XIX века. Мафраш — это традиционное ковровое изделие, изготавливаемое в древней технике ткачества и использовавшееся для хранения и переноски предметов домашнего обихода.

Обрамление композиции вдохновлено мотивом пчелиных сот, который символизирует древние традиции пчеловодства Кяльбаджара, знаменитый горный мёд и богатые природные ресурсы региона.

Ещё одним примечательным элементом коллекции являются 17 симметричных линий, расположенных в верхней и нижней частях монеты. Эти линии символизируют лады традиционного музыкального инструмента саз, отсылая к древним традициям ашугского искусства и исполнения на сазе, характерным для Кяльбаджара.

Памятная монета, посвящённая Кяльбаджару, представляет собой коллекционный образец, в котором природа, история и национально-культурное наследие региона нашли отражение средствами современного нумизматического искусства. Концепция монеты передаёт не только историческую память Кяльбаджара, но и идею его возрождения и устремлённости в будущее.

Отметим, что новая коллекция стала очередным выпуском серии памятных монет, производимых по инициативе ЗАО AzerGold. Изделия изготовлены из золота и серебра, добытых в Азербайджане, с пробой 999,9 и представлены в различных весовых категориях. Золотые монеты выпускаются весом 5, 10 и 20 граммов, серебряная монета — весом 20 граммов.

Приобрести коллекцию «Кяльбаджар» можно в Центре продаж и обмена ЗАО AzerGold, расположенном по адресу: г. Баку, проспект Бюльбюля, 3, а также на онлайн-платформе продаж компании.

Напомним, что производство монет различного дизайна, а также золотых слитков из золота и серебра, добытых в Азербайджане, началось в 2018 году. С 2019 года продукция представлена на отечественном розничном рынке. В настоящее время продуктовый портфель ЗАО AzerGold включает 27 коллекций, в том числе 15 золотых и 12 серебряных.