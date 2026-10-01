Женщина из Теннесси выжила после двух смертельных инъекций во время казни

Заключенная из штата Теннесси Криста Пайк выжила после двух смертельных инъекций, которые ей сделали во время смертной казни, и доставлена в больницу.

Власти пытались привести в исполнение смертный приговор по решению Верховного суда США.

До того, как началась казнь, процедура была приостановлена примерно за час до назначенного срока: федеральный апелляционный суд заявил, что ему нужно время для изучения аргументов защиты, призывавшей не казнить убийцу.

Однако Верховный суд удовлетворил просьбу прокурора Теннесси, который требовал отмены отсрочки, решение о которой принял суд низшей инстанции.

Отсрочку отменил консервативный судья Верховного суда Бретт Кавано, свое решение он не объяснил. Против выступили три либеральных члена суда — Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон. Решение Верховного суда было принято в среду около 18:00 по местному времени. Ордер на приведение смертного приговора в исполнение должен был истечь в полночь.

Позже адвокат Пайк заявил, что та оставалась жива после двух смертельных инъекций, которые ей сделали. Уже в момент, когда проходила процедура исполнения приговора, адвокаты заключенной подали срочную просьбу прекратить ее. «Пайк потеряла сознание, и ее сердце все еще бьется, слышен ее храп», — сказано в заявлении адвокатов.

Свидетели казни сообщили, что после инъекций Пайк продолжала дышать, а затем их вывели из помещения. Затем к тюрьме подъехали машины экстренных служб.

Власти штата Теннесси ситуацию пока не комментировали.

Профессор Джоэл Зивот из медицинской школы Университета Эмори (адвокаты заключенной привлекают его в качестве эксперта) предположил, что в крови Пайк не образовалась необходимая для смерти концентрация пентобарбитала. Он также не исключил, что из-за задержки с реанимацией Пайк могла получить повреждение головного мозга.

50-летняя Пайк ожидала казни с 1996 года, после того как ее признали виновной в убийстве. Если приговор все же будет приведен в исполнение, Пайк станет первой за 200 с лишним лет женщиной, казненной в Теннесси. С 1970-х годов в США казнили всего 18 женщин, в то время как мужчин было 1663.

Пайк было 18, когда она и ее тогдашний бойфренд Тадарил Шипп избили, пытали и убили Коллин Слеммер — 19-летнюю девушку, с которой они познакомились в лагере профессиональной подготовки для подростков с проблемным поведением. Пайк утверждала, что Коллин оскорбила ее и пыталась переманить ее парня. Двое других воспитанников лагеря позже дали показания, что Пайк хвасталась этим убийством как до, так и после его совершения.

Год спустя она была приговорена к смертной казни, а Шипп, которому на тот момент было 17 лет, получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.

У Пайк открылась документально подтвержденная история сексуального насилия в детстве и жизни в условиях пренебрежения и безнадзорности. За годы, прошедшие с момента вынесения приговора, защита Пайк раскопала подробности ее детства, которые, по их словам, присяжные в 1996 году учесть не могли. Ее адвокаты считают, что будь она подростком сегодня, то с таким бэкграундом ее не приговорили бы к смертной казни даже при всех доказательствах виновности.

В среду в своем решении судьи Апелляционного суда шестого округа заявили, что им требуется дополнительное время для рассмотрения аргументов по делу Пайк. Но Верховный суд их решение отменил.

Источник: BBC