Спор из-за распределения уроков в агстафинской школе обернулся больничной койкой

В полной средней школе № 1 имени Амирхана Гусейнова в городе Агстафа между учителями произошел скандал.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, учительница начальных классов данной школы П. Мамедова (1981 года рождения) была госпитализирована в Агстафинскую районную центральную больницу с диагнозом «ушибленная и рваная рана руки».

Ей была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно информации, П. Мамедова поспорила в школе из-за распределения уроков со своей коллегой С. Ахмедовой. По словам пострадавшей, телесные повреждения ей нанесла именно коллега по школе С. Ахмедова в ходе драки.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили АПА, что в связи с обращениями в Агстафинском районном отделе полиции проводится разбирательство, назначена соответствующая экспертиза.