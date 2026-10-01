Делегация Ирана покинула Нью-Йорк в соответствии с графиком

Иранская делегация, прибывшая в США для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, покинула Нью-Йорк 28 сентября в соответствии с изначальным графиком.

Об этом сообщило постпредство исламской республики при ООН.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио потребовал в понедельник, 28 сентября, чтобы иранская делегация на ГА ООН немедленно покинула страну после того, как двусторонние переговоры об урегулировании зашли в тупик.

«Делегация Ирана покинула Нью-Йорк в понедельник вечером в соответствии с графиком, о котором заранее — 17 сентября — сообщалось Госдепартаменту. Ничего не добившись, Госдепартамент прибегнул к распространению беспочвенных и никчемных новостей», — говорится в публикации на странице иранской миссии в X.