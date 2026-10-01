МЧС обратилось к владельцам электромобилей с важным предупреждением

МЧС обратилось к населению по поводу безопасной эксплуатации зарядных устройств для электромобилей.

В обращении отмечается, что в связи с расширением в последнее время использования транспортных средств с электрическими двигателями в Азербайджане постоянно увеличивается и количество зарядных устройств.

Подчеркивается, что необходимо учитывать, что несоблюдение соответствующих норм и правил при установке и эксплуатации зарядных устройств может привести к возникновению пожаров и других опасных ситуаций, в результате чего может быть причинен ущерб жизни и здоровью людей, а также имуществу.

Так, нарушение соответствующих норм и правил, в том числе требований пожарной безопасности, при установке и эксплуатации таких устройств может привести к перегреву оборудования, короткому замыканию и, как следствие, возникновению пожаров и тяжелым последствиям. В частности, стихийная установка зарядных устройств на подземных парковках многоквартирных жилых домов без учета соответствующих требований и технических условий, использование кабелей и оборудования, не соответствующих электрической нагрузке, неправильная прокладка кабелей, а также отсутствие необходимых мер защиты с точки зрения пожарной безопасности значительно повышают риск возникновения пожара.

Кроме того, отсутствие регулярного контроля за техническим состоянием зарядного оборудования, использование поврежденных кабелей и оборудования, несвоевременное устранение неисправностей, а также неконтролируемый процесс зарядки без соблюдения требований безопасности также создают пожарную опасность.

В связи с этим МЧС обращается к физическим и юридическим лицам, занимающимся установкой и эксплуатацией зарядных устройств, а также владельцам транспортных средств с электрическими двигателями, и призывает их строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Отмечается, что зарядные устройства должны устанавливаться исключительно в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и техническими условиями, утвержденными энергоснабжающей организацией. При этом необходимо строго соблюдать соответствующие требования безопасности.

Особое внимание следует обратить на то, что использование зарядного устройства опасно в случае повреждения самого устройства, питающего кабеля или разъема, а также при появлении запаха горелой изоляции, дыма или необычного шума. Кроме того, недопустимо использовать кабели с поврежденной изоляцией и оголенными токоведущими частями, оставлять их под напряжением или выполнять соединение с питающим кабелем.

«Помните: безразличие к правилам - угроза нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112» - отмечают в МЧС.