 В Загребе обсудили азербайджано-хорватские отношения - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Загребе обсудили азербайджано-хорватские отношения - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:19 - Сегодня
В Загребе обсудили азербайджано-хорватские отношения - ФОТО

Делегация во главе с министром культуры Азербайджанской Республики Адилем Керимли находится с визитом в Хорватии.

Цель визита - участие в четвертом заседании Совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Хорватия, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры. 

30 сентября в Загребе состоялась двусторонняя встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром экономики Хорватии Анте Шушняром.

Приветствуя делегацию, хорватский министр выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами, отметив, что отношения между Хорватией и Азербайджаном носят многоплановый характер и динамично развиваются в последние годы.

Министр культуры Адиль Керимли поблагодарил за высокий уровень организации четвертого заседания Межправительственной совместной комиссии между Азербайджаном и Хорватией, а также за оказанное делегации гостеприимство. Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Хорватией развиваются на основе прочных дружественных связей, взаимного уважения и общего интереса к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества. Регулярные контакты между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, а также встречи в рамках различных международных платформ создают прочную политическую основу для дальнейшего укрепления отношений между странами.

Адиль Керимли сообщил, что ведется работа по выполнению задач, поставленных по различным направлениям на третьем заседании Совместной комиссии, состоявшемся в Баку в 2024 году, и деятельность в этом направлении продолжается.

В ходе встречи было подчеркнуто, что азербайджано-хорватское сотрудничество обладает широкими перспективами в различных сферах.

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