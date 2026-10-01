СМИ: Азербайджан подтвердил участие в «Евровидении-2027» 

В ряде профильных Eurovision-СМИ появилась информация о том, что Азербайджан якобы подтвердил участие в «Евровидении-2027», которое пройдет в мае следующего года в Бургасе, Болгария.

В частности, об этом сообщают Eurovisionfun и другие специализированные ресурсы.

1news.az связался с руководителем медиа азербайджанской делегации на международном песенном конкурсе «Евровидение» Турабом Теймуровым. Он не подтвердил и не опроверг появившуюся информацию, отметив, что она не является официальной.

По словам Т.Теймурова, официальная информация об участии Азербайджана будет опубликована на странице @ictimaitv.official в социальной сети Instagram.

Отметим, что на данный момент информация об участии Азербайджана в «Евровидении-2027» остается неофициальной - официальный сайт конкурса также пока не опубликовал полный список участников «Евровидения-2027».