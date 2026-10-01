 Криштиану Роналду лишили 7-го номера в сборной Португалии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Криштиану Роналду лишили 7-го номера в сборной Португалии

Редакция 1news15:30 - Сегодня
Криштиану Роналду лишили 7-го номера в сборной Португалии

Форвард «Галатасарая» Рафаэл Леау получил седьмой номер в сборной Португалии вместо Криштиану Роналду.

Об этом свидетельствует заявка Португалии на Лигу наций на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Роналду играл за сборную Португалии под седьмым номером с сезона-2007/08.

1 октября стало известно о том, что Роналду грозит шестимесячная дисквалификация за самовольный отъезд из сборной Португалии.

Отмечается, что дисциплинарный регламент Португальской федерации футбола предусматривает санкции за подобные нарушения. Роналду может быть оштрафован или отстранен от сборной на срок от одного до шести месяцев.

На счету 41-летнего форварда остаются два мировых рекорда, связанных со сборной, — звание лучшего бомбардира в истории (146 мячей) и титул рекордсмена по количеству сыгранных матчей (234).

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
523

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни, усилится ветер 

Общество

Azerbaijan Airlines пополнила авиапарк ещё одним Airbus A321neo нового поколения - ФОТО

Общество

СМИ: Азербайджан подтвердил участие в «Евровидении-2027» 

Общество

Габала укрепляет свои позиции как развивающееся гастрономическое направление - ...

Спорт

Криштиану Роналду лишили 7-го номера в сборной Португалии

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку

Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчем с Данией

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Победа Джорджа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых плотных финишей в истории Формулы-1

«Полет в космос» и 0:4 на «Олд Траффорд»: Владимир Шмурнов о дебюте «Сабаха» в ЛЧ - ИНТЕРВЬЮ

Политический демарш в Дебрецене: футболисты Ирландии проигнорировали гимн и рукопожатия с Израилем - ФОТО - ВИДЕО

На Гран-при Азербайджана произошла массовая авария – ФОТО

Последние новости

50 человек в чате и семеро обвиняемых: что известно о деле о групповом изнасиловании в Лиге плюща

Сегодня, 17:36

АЖД запускает дополнительные рейсы Баку - Тбилиси: Билеты от 36 манатов – ФОТО

Сегодня, 17:21

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Сегодня, 17:06

В Турции произошло обрушение на шахте, под завалами могли остаться люди

Сегодня, 17:04

Трамп объяснил, почему Киев отказался от покупки у США мощных боеприпасов

Сегодня, 17:02

Осторожно - ливни и ветер: дорожная полиция обратилась к водителям

Сегодня, 17:00

Azerbaijan Airlines пополнила авиапарк ещё одним Airbus A321neo нового поколения - ФОТО

Сегодня, 16:55

Совбез РФ: США смогут запрещать проводить грузы по «маршруту Трампа» в Армении

Сегодня, 16:53

В эти дни в Баку ожидаются ливни, температура воздуха понизится на 5-8 градусов

Сегодня, 16:50

Мабелю Матизу грозит до трех лет тюрьмы - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Проблема роста реваншизма в армянском обществе поднята на сессии Совета ООН по правам человека

Сегодня, 16:35

Лицензии двух небанковских кредитных организаций аннулированы

Сегодня, 16:32

Сеть полос микромобильности в Баку продолжает расширяться - ФОТО

Сегодня, 16:29

Трамп считает, что без него Израиль и Саудовская Аравия исчезли бы

Сегодня, 16:25

Оксана Самойлова поставила точку в публичной истории с Джиганом - ФОТО

Сегодня, 16:20

Еврокомиссия консультируется с НАТО по ядерному предупреждению России

Сегодня, 16:10

Россия ударила дроном по территории Института ядерных исследований в Киеве

Сегодня, 16:07

Трамп: США строят новые заводы по производству систем Patriot и THAAD

Сегодня, 16:05

Пашинян: подписание и ратификация мирного соглашения с Азербайджаном должны быть в числе приоритетов Армении

Сегодня, 16:03

Трамп отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива

Сегодня, 16:00
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55