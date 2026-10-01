Криштиану Роналду лишили 7-го номера в сборной Португалии

Форвард «Галатасарая» Рафаэл Леау получил седьмой номер в сборной Португалии вместо Криштиану Роналду.

Об этом свидетельствует заявка Португалии на Лигу наций на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Роналду играл за сборную Португалии под седьмым номером с сезона-2007/08.

1 октября стало известно о том, что Роналду грозит шестимесячная дисквалификация за самовольный отъезд из сборной Португалии.

Отмечается, что дисциплинарный регламент Португальской федерации футбола предусматривает санкции за подобные нарушения. Роналду может быть оштрафован или отстранен от сборной на срок от одного до шести месяцев.

На счету 41-летнего форварда остаются два мировых рекорда, связанных со сборной, — звание лучшего бомбардира в истории (146 мячей) и титул рекордсмена по количеству сыгранных матчей (234).

Источник: Gazeta.ru