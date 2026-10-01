На Каспии ожидается усиление ветра

На Каспийском море в ближайшие дни ожидается значительное усиление ветра, в связи с чем суда предупреждены о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили в Центре управления движением судов Государственного агентства морского и речного транспорта, ухудшение погодных условий прогнозируется в акватории Каспийского моря в дневные часы 2 октября. Сильный северо-западный и северный ветер сохранится до утра 3 октября.

Согласно прогнозу, скорость ветра составит 18–23 метра в секунду. Временами порывы могут усиливаться до 25–28 метров в секунду. В открытой части моря скорость ветра может достигать 30 метров в секунду.

Одновременно ожидается усиление волнения на море. Высота волн может составить 2–3 метра, а впоследствии увеличиться до 3,5–5,5 метра.

В связи с прогнозируемым усилением ветра и волнением моря Центр управления движением судов предупреждает участников морского движения о необходимости учитывать погодные условия при планировании и осуществлении судоходства.