Трамп: США строят новые заводы по производству систем Patriot и THAAD

В США ведется строительство нескольких заводов по производству вооружений и боеприпасов, в том числе систем Patriot и THAAD.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы также наращиваем производственные мощности. Они (компании – ред.) не просто производят для нас много, работая сверхурочно. Они строят четыре, пять, шесть заводов, таких как заводы Patriot, заводы THAAD и другие. Они строятся по всей стране. Они создают колоссальный потенциал», – сказал он в интервью журналу Time.

Источник: ТАСС