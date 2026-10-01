Трамп отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива
Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана по открытию Ормузского пролива, расценив его как недостаточно выгодное.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.
«Они предложили открыть (Ормузский — прим. ред.) пролив... Но этого просто недостаточно. Даже близко», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном.
По словам американского лидера, в конце сентября через Ормузский пролив был транспортирован рекордный объем нефти, превышающий показатели в истории конфликта с Ираном.
По данным Минэнерго США, за сутки через Ормуз проходит почти 13 млн баррелей нефти. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, в один из последних дней через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти — этот показатель приблизился к доконфликтным.
До этого британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO) сообщало, что интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, который фиксировался до начала конфликта между США и Ираном.