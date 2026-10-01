 Трамп отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива

Редакция 1news16:00 - Сегодня
Трамп отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива

Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана по открытию Ормузского пролива, расценив его как недостаточно выгодное.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

«Они предложили открыть (Ормузский — прим. ред.) пролив... Но этого просто недостаточно. Даже близко», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном.

По словам американского лидера, в конце сентября через Ормузский пролив был транспортирован рекордный объем нефти, превышающий показатели в истории конфликта с Ираном.

По данным Минэнерго США, за сутки через Ормуз проходит почти 13 млн баррелей нефти. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, в один из последних дней через пролив прошли более 20 млн баррелей нефти — этот показатель приблизился к доконфликтным.

До этого британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO) сообщало, что интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, который фиксировался до начала конфликта между США и Ираном.

Поделиться:
321

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни, усилится ветер 

Общество

Azerbaijan Airlines пополнила авиапарк ещё одним Airbus A321neo нового поколения - ФОТО

Общество

СМИ: Азербайджан подтвердил участие в «Евровидении-2027» 

Общество

Габала укрепляет свои позиции как развивающееся гастрономическое направление - ...

В мире

50 человек в чате и семеро обвиняемых: что известно о деле о групповом изнасиловании в Лиге плюща

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

В Турции произошло обрушение на шахте, под завалами могли остаться люди

Трамп объяснил, почему Киев отказался от покупки у США мощных боеприпасов

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Макрон назвал единственный путь к спасению Европы

В Казахстане задержаны высокопоставленные военные после гибели военнослужащих на Каспии – ОБНОВЛЕНО

Трамп встретил Си Цзиньпина в Белом доме - ВИДЕО

Экс-советница Трампа выходит замуж за турецкого бизнесмена

Последние новости

50 человек в чате и семеро обвиняемых: что известно о деле о групповом изнасиловании в Лиге плюща

Сегодня, 17:36

АЖД запускает дополнительные рейсы Баку - Тбилиси: Билеты от 36 манатов – ФОТО

Сегодня, 17:21

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Сегодня, 17:06

В Турции произошло обрушение на шахте, под завалами могли остаться люди

Сегодня, 17:04

Трамп объяснил, почему Киев отказался от покупки у США мощных боеприпасов

Сегодня, 17:02

Осторожно - ливни и ветер: дорожная полиция обратилась к водителям

Сегодня, 17:00

Azerbaijan Airlines пополнила авиапарк ещё одним Airbus A321neo нового поколения - ФОТО

Сегодня, 16:55

Совбез РФ: США смогут запрещать проводить грузы по «маршруту Трампа» в Армении

Сегодня, 16:53

В эти дни в Баку ожидаются ливни, температура воздуха понизится на 5-8 градусов

Сегодня, 16:50

Мабелю Матизу грозит до трех лет тюрьмы - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Проблема роста реваншизма в армянском обществе поднята на сессии Совета ООН по правам человека

Сегодня, 16:35

Лицензии двух небанковских кредитных организаций аннулированы

Сегодня, 16:32

Сеть полос микромобильности в Баку продолжает расширяться - ФОТО

Сегодня, 16:29

Трамп считает, что без него Израиль и Саудовская Аравия исчезли бы

Сегодня, 16:25

Оксана Самойлова поставила точку в публичной истории с Джиганом - ФОТО

Сегодня, 16:20

Еврокомиссия консультируется с НАТО по ядерному предупреждению России

Сегодня, 16:10

Россия ударила дроном по территории Института ядерных исследований в Киеве

Сегодня, 16:07

Трамп: США строят новые заводы по производству систем Patriot и THAAD

Сегодня, 16:05

Пашинян: подписание и ратификация мирного соглашения с Азербайджаном должны быть в числе приоритетов Армении

Сегодня, 16:03

Трамп отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива

Сегодня, 16:00
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55