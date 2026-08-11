 Jony устроил сюрприз молодожёнам из Анапы, исполнив мечту невесты - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Jony устроил сюрприз молодожёнам из Анапы, исполнив мечту невесты - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:10 - Сегодня
Jony устроил сюрприз молодожёнам из Анапы, исполнив мечту невесты - ВИДЕО

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) устроил неожиданный сюрприз молодожёнам из Анапы.

Jony увидел в социальных сетях публикацию девушки, которая готовилась к свадьбе и мечтала, чтобы любимый артист лично приехал на их праздник.

Певец решил исполнить желание девушки -во время гастролей по Краснодарскому краю Jony лично приехал на свадебное торжество и поздравил молодожёнов.

Видео этого сюрприза артист представил на своей странице в социальной сети Instagram, которое сопроводил следующим комментарием: «Приехал сделать сюрприз, а в итоге сам получил море эмоций. Счастья вам, ребята!»

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