Jony устроил сюрприз молодожёнам из Анапы, исполнив мечту невесты - ВИДЕО

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) устроил неожиданный сюрприз молодожёнам из Анапы.

Jony увидел в социальных сетях публикацию девушки, которая готовилась к свадьбе и мечтала, чтобы любимый артист лично приехал на их праздник.

Певец решил исполнить желание девушки -во время гастролей по Краснодарскому краю Jony лично приехал на свадебное торжество и поздравил молодожёнов.

Видео этого сюрприза артист представил на своей странице в социальной сети Instagram, которое сопроводил следующим комментарием: «Приехал сделать сюрприз, а в итоге сам получил море эмоций. Счастья вам, ребята!»

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