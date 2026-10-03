Главный тренер сборной Азербайджана: Нас ждет непростая игра против Литвы

Нас ждет непростая игра против боевой и целеустремленной команды.

Как сообщает 1news.az, об этом главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов заявил на пресс-конференции перед матчем общего этапа Лиги наций УЕФА между Азербайджаном и Литвой.

По его словам, с точки зрения физической готовности перед предстоящей встречей у соперника есть определенное преимущество.

«Литва на день раньше нас провела товарищеский матч и не задействовала в нем некоторых основных футболистов. У нас же некоторые игроки в предыдущей встрече провели на поле все 90 минут. Предстоящая игра станет для нас уже четвертой. После предыдущего матча мы поговорили с футболистами. Конечно, было разочарование из-за того, что нам не удалось победить. Однако нужно оставить тот результат в прошлом и показать более качественный футбол в игре с Литвой.

Выступление за национальную сборную и работа в ней всегда связаны с большим давлением. Футболист должен уметь с ним справляться. Сразу после предыдущей встречи мы также отдельно поговорили с некоторыми игроками. Есть футболисты, которые в своих клубах играют более раскованно, но не могут проявить такую же уверенность в сборной. Их карьера в национальной команде только начинается, поэтому им требуется время для адаптации.

В составе есть и достаточно опытные футболисты, которые уже сталкивались с подобными ситуациями. Нам также приходилось выходить из более сложных положений. Один матч ничего не решает. Каждая такая встреча дает нам определенный опыт.

Конечно, мы хотим занять первое место в группе, набрать как можно больше очков и улучшить свой рейтинг. Начиная со следующего цикла формат Лиги C также изменится, а количество соперников увеличится. Поэтому нам необходимо пройти определенный этап, чтобы сформировать команду и лучше узнать возможности футболистов.

Каждый день этого процесса становился для нас новым испытанием. Надеюсь, весь полученный опыт в будущем принесет пользу нашей команде», — отметил главный тренер.

Напомним, матч Азербайджан — Литва на стадионе Palm Sport Arena начнется завтра в 17:00.