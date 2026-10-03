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Штайнмайер предостерег ФРГ от повторения судьбы Веймарской республики

Редакция 1news17:45 - Сегодня
Штайнмайер предостерег ФРГ от повторения судьбы Веймарской республики

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства предупредил об опасности усиления в стране экстремистских сил и повторения сценария Веймарской республики (неофициальное название Германии в 1918-1933 годах, которые характеризовались политической и экономической нестабильностью и закончились приходом к власти нацистского режима).

«Дискредитация демократических процессов, радикализация общественности, диффамация компромисса - все это должно быть для нас предостережением. Станет ли Берлинская республика более похожей на Веймарскую - этот вопрос пока остается открытым», - заявил Штайнмайер в Бремене на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии.

«Давайте не позволим втянуть нас в политическую истерию, в разгул оскорбления бургомистров и депутатов, в необузданную жажду разрушения», - призвал глава государства. По его словам, «все это сопровождается невыносимой политической демагогией экстремистских сил, которые проявляют желание разрушать, издеваться и угрожать другим людям». «И это представляет опасность не только для свободы и демократии - это представляет угрозу нашему внутреннему единству», - считает Штайнмайер.

Президент обратил внимание на то, что широкие слои общества выражают недоверие политическому порядку ФРГ. «Именно поэтому мы не можем игнорировать того факта, что четверть и даже больше [граждан] своим голосом на выборах демонстрируют неприятие важных решений республики», - отметил Штайнмайер.
День германского единства является национальным праздником страны и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики - Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германия. Основные торжества в этом году проходят в Бремене.

Источник: ТАСС

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